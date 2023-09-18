الإثنين 18-09-2023
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وفيات الاثنين 18/ 9/ 2023

الإثنين، 18-09-2023 06:05 ص

وفيات الاثنين 18/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


سهام علمي الحاج فواز النابلسي 
 مها أكرم هاشم 
 كمال كامل احمد حبوب 

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 محمد عمر شقرة 
 فواز أمين حسن الخالدي 
 ثابت حمد محمود الربيع 


 عيسى منير مينا الجدع 
 محمد عبده محمود النايف العبيدات 
 جانيت ابراهيم عيسى رنتيسي 
 لينا عدنان عبدالرحيم الحياري 


 سليمه محمد الحاج حسين عبدالغني 
 شفاء حسين جابر تيم 
 محمد محمود الحاج عمر حتقوه 


 رحاب خيرو عبدالحميد زانيلا 
 فخرية محمود محمد خليل 
 عارف عبد الله زلاطيمو 
 هند عبدالرحيم العمد 


 عبدالله محمد علي الناصر الشويات 
 علي ابراهيم محمد عطاالله العزازمة 
 عمر خالد ابو زهرة
 باسمة فريد فريحات  


 نعمة عبد الرحمن المزيد 
إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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