وفيات الاثنين 18/ 9/ 2023

سهام علمي الحاج فواز النابلسي
مها أكرم هاشم
كمال كامل احمد حبوب
محمد عمر شقرة
فواز أمين حسن الخالدي
ثابت حمد محمود الربيع
عيسى منير مينا الجدع
محمد عبده محمود النايف العبيدات
جانيت ابراهيم عيسى رنتيسي
لينا عدنان عبدالرحيم الحياري
سليمه محمد الحاج حسين عبدالغني
شفاء حسين جابر تيم
محمد محمود الحاج عمر حتقوه
رحاب خيرو عبدالحميد زانيلا
فخرية محمود محمد خليل
عارف عبد الله زلاطيمو
هند عبدالرحيم العمد
عبدالله محمد علي الناصر الشويات
علي ابراهيم محمد عطاالله العزازمة
عمر خالد ابو زهرة
باسمة فريد فريحات
نعمة عبد الرحمن المزيد
إنا لله وإنا إليه راجعون