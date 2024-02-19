وفيات الاثنين 19/ 2/ 2024

سونيا الياس سليم الحلته
خيرية موسى الكردي
مصطفى محمد العبادله
وليد زكي عبد العلي صبيحاضافة اعلان
محمود خضر سلامة ابو قطام
حسين عثمان حسين النوري
غانم باسم شحادة
ممدوح احمد النجداوي
جمعة إبراهيم حسن عوض
خالد احمد خالد الكردي
محمود محمد أبو شرخ
غنيمة مجلي ابو خضرة
وفاء محمد الحايك
زيد عبدالله حمد مهاوش الهبارنة
اسعد لبيد الصالح
عدنان احمد ابراهيم سلمان
محمد توفيق الشيخ صالح القدومي
محمد رضوان الجساسرة
ماجدة محمد خير عبدالقادر عبندة
رحاب عواد القماز الخريسات
عادل سليم حجازين
محمد حافظ العزام
محمد محمود حسن حرزالله
انا لله وانا اليه راجعون