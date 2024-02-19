الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

حماس تندد بقرار الاحتلال تقييد الوصول للأقصى

وفيات الاثنين 19/ 2/ 2024

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

الاحتلال يرفض إخلاء المرضى من مستشفى ناصر

نتنياهو: نواجه شبكة من أنفاق الرعب في غزة

نتنياهو يدعو قطر للضغط على حماس

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى ناصر كارثي

مراسل الجزيرة أبو عمر يصل قطر للعلاج

الأونروا: ثلاثة أرباع سكان غزة يشربون مياها ملوثة

حركة حماس تنشر بياناً عاجلاً مساء الاحد

الإثنين، 19-02-2024 06:08 ص

وفيات الاثنين 19/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01



سونيا الياس سليم الحلته
خيرية موسى الكردي
مصطفى محمد العبادله

وليد زكي عبد العلي صبيحاضافة اعلان

محمود خضر سلامة ابو قطام
حسين عثمان حسين النوري

غانم باسم شحادة
ممدوح احمد النجداوي
جمعة إبراهيم حسن عوض

خالد احمد خالد الكردي
محمود محمد أبو شرخ
غنيمة مجلي ابو خضرة

وفاء محمد الحايك
زيد عبدالله حمد مهاوش الهبارنة
اسعد لبيد الصالح

عدنان احمد ابراهيم سلمان
محمد توفيق الشيخ صالح القدومي
محمد رضوان الجساسرة

ماجدة محمد خير عبدالقادر عبندة
رحاب عواد القماز الخريسات
عادل سليم حجازين 

 محمد حافظ العزام 
 محمد محمود حسن حرزالله 
انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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