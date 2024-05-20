وفيات الاثنين 20/ 5/ 2024

سليمان يوسف سالم المناصير
حنة ( جانيت ) لبيب عربيد
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خليل صالح القطاطشه
بسمه محمد سلمان الربيحات
عبدالرحمن علي الشيخ صالح جانخوت
عمر محمد عبدالحليم الهزايمه
محمد جودت فلاح البطاينة
عبير فؤاد إدريس رمضان غور خُت
نانسي خضر عبدالكريم حمدان
عامر فخري عيال عواد
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باسمه عبد الجليل السعيد
تمام خليل علي عودة الله الشبول
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شمسة احمد خليل مصلح نخلة
انا لله و انا اليه راجعون