الإثنين 20-05-2024
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وفيات الاثنين 20/ 5/ 2024

الإثنين، 20-05-2024 06:20 ص

وفيات الاثنين 20/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


سليمان يوسف سالم المناصير 
 حنة ( جانيت ) لبيب عربيد 
 بلال ابو عوده اضافة اعلان

 خليل صالح القطاطشه 
 بسمه محمد سلمان الربيحات 
عبدالرحمن علي الشيخ صالح جانخوت 


 عمر محمد عبدالحليم الهزايمه
 محمد جودت فلاح البطاينة 
 عبير فؤاد إدريس رمضان غور خُت 
 نانسي خضر عبدالكريم حمدان 
 عامر فخري عيال عواد 

 اسامة عبد القادر كراجة 
  باسمه عبد الجليل السعيد 
 تمام خليل علي عودة الله الشبول 
 رامي ابراهيم اسماعيل الاقرع 
 حسام محمود سامي ضيف الله

أحمد موسى العزب
فتحي محمد الراعي
سعاد عطا الله الهندي
شمسة احمد خليل مصلح نخلة
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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