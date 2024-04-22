وفيات الاثنين 22/ 4/ 2024

مصطفى محمد محسن
زريفة نايف فرج القيسي
ميساء محمود عبدالله القضاة اضافة اعلان
هاشم عبد عبدالرحيم ابو مخو
وهيب شكري ندي
عفيفة عبدالرحمن الكالوتي
لينا العقاد
زينب جمال عبدالمجيد حلاوة
حسن نمر بركات العبويني
عاهد محمد كنعان
منصور سالم الحسان النعيمات
خليف مجلي المجالي
زيد محمد هشام محمد القواسمي
اشرف احمد الشراري الحنيطي
رأفت جميل شاكر الخانجي
شربل فوزي سلامة سماوي
محمد عبدالمنعم عايش العويوي
فوزي حسن ابو عوده
عبدالهادي موسى محمد ابو زيد
عوني عبد قرش
رضوان محمد إسماعيل الخطيب
انا لله و انا اليه راجعون