الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 22-04-2024 06:15 ص

وفيات الاثنين 22/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


مصطفى محمد محسن 
 زريفة نايف فرج القيسي 
 ميساء محمود عبدالله القضاة اضافة اعلان

 هاشم عبد عبدالرحيم ابو مخو 
 وهيب شكري ندي 

 عفيفة عبدالرحمن الكالوتي 
 لينا العقاد 
 زينب جمال عبدالمجيد حلاوة 
 حسن نمر بركات العبويني
 عاهد محمد كنعان 
 منصور سالم الحسان النعيمات 

 خليف مجلي المجالي 
 زيد محمد هشام محمد القواسمي 
 اشرف احمد الشراري الحنيطي 
 رأفت جميل شاكر الخانجي 
 شربل فوزي سلامة سماوي
محمد عبدالمنعم عايش العويوي

فوزي حسن ابو عوده
عبدالهادي موسى محمد ابو زيد
عوني عبد قرش
رضوان محمد إسماعيل الخطيب

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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