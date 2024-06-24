الإثنين 24-06-2024
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الإثنين، 24-06-2024 06:06 ص

وفيات الاثنين 24/ 6/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


منصور نهار الجندي التراكية
ايمن زهدي سليم زايد الكسواني
زكريا عبد المجيد زكريا حتقوة أبزاخ
بلال محمود عبد الغني شطارةاضافة اعلان

منصور علي الشله
مصطفى جبر اسماعيل الشريف

توما باسم كامل حمارنة
ريما الياس عازر
محمد خالد عبد الفتاح الشياب
تمام فالح عبد القادر العبداللات
عبدالله عبدالمجيد احمد المالكي
تواصيف عبدالرحيم ابو نوار

حربة حسين علي ابوعمران
محمد علي السمان
مفلح السالم العواوده
حمزه علي العويدي العجارمة
 تمام مفلح الحماد
 عذراء حسن التلاوي 

 يسرى عبد الحافظ خليل عبدالحافظ 
 سلامة حنا سلامة الكرادشة 
 عبدالمحسن عبدالسلام الجيلاني 
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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