وفيات الاثنين 24/ 6/ 2024

منصور نهار الجندي التراكية
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تواصيف عبدالرحيم ابو نوار
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مفلح السالم العواوده
حمزه علي العويدي العجارمة
تمام مفلح الحماد
عذراء حسن التلاوي
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سلامة حنا سلامة الكرادشة
عبدالمحسن عبدالسلام الجيلاني
انا لله و انا اليه راجعون