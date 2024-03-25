الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الاثنين 25/ 3/ 2024

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الإثنين، 25-03-2024 06:07 ص

وفيات الاثنين 25/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


عايد سلامة النصر الفاخوري
فؤاد ميرون يوسف خوري
نسيم موسى سويلم سواقد
ليلى عيسى حجرات

منى عاطف زعبلاوياضافة اعلان

عصام عدنان سكرية
ميسر احمد عطاالله شحادة
دنيا يوسف علي حصوة

مناهل محمد الخطيب
مريم عبد الرؤوف علي كتع
تيسير محمد البكيرات
علي احمد علي الربابعه
عمر عبد القادر البيطار

حمدي عبدالله امين محمد الجغبير
علاء توفيق بني هاني
محمود يعقوب بركات
امين علي محمود الكسواني
شكريه شاكر محمود نصار


صبحي محسن علي ابوسالم
مريم محمود سلمان
زهرة حسن سليمان هندي
بسام محمود زايد حسن القصراوي
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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