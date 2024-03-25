وفيات الاثنين 25/ 3/ 2024

عايد سلامة النصر الفاخوري
فؤاد ميرون يوسف خوري
نسيم موسى سويلم سواقد
ليلى عيسى حجرات
منى عاطف زعبلاوياضافة اعلان
عصام عدنان سكرية
ميسر احمد عطاالله شحادة
دنيا يوسف علي حصوة
مناهل محمد الخطيب
مريم عبد الرؤوف علي كتع
تيسير محمد البكيرات
علي احمد علي الربابعه
عمر عبد القادر البيطار
حمدي عبدالله امين محمد الجغبير
علاء توفيق بني هاني
محمود يعقوب بركات
امين علي محمود الكسواني
شكريه شاكر محمود نصار
صبحي محسن علي ابوسالم
مريم محمود سلمان
زهرة حسن سليمان هندي
بسام محمود زايد حسن القصراوي
انا لله و انا اليه راجعون