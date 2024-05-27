الإثنين 27-05-2024
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الإثنين، 27-05-2024 06:04 ص

وفيات الاثنين 27 /5 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


محمد عبدالله موسى غانم
أمينة محمود عمير التميمي
بلال محسن سليمان السعود
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احمد حسين الشريف المغرب
صبحي عبدالفتاح عبدالله ابو قياص

باسم إبراهيم الدعامسه الديرباني
يوسف عيسى فرج
عثمان محمد مصطفى حجاز
يوسف محمد محمود عيال عواد
خلدون ياسين العامودي
حازم موسى السالم صقر

عائشة علي زهرة
صبحه محمود موسى رضوان
حسنية محمود قاسم الفقهاء
جهاد محمود عبد الغفار ابو شمالة
فؤاد امين الشلبي
حليمة صالح مصطفى الجمال
ناديا جبرا عيسى صهيون

عاطف عبد العزيز البستنجي
صافية عيد ابو قمر
احمد عبدالجليل المهيرات
مصون عبد الرزاق وجيه المالكي
انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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