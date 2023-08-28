الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 28-08-2023 06:07 ص

وفيات الاثنين 28/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01



 أنيس سليمان إبراهيم مدانات 
 عصمت رمزي شديد 
 عيسى يوسف عبيد 
 شلبية مرشد عثمان 

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 جاسر سعد أيوب بطارسة 
 شادي هشام خليل الجواودة 
 حيدر محمود عبدالله جروان 


 عيسى سلام جمعة ابوغليون 
 مصطفى احمد عبدالوهاب الحلحولي 
 محمود يعقوب عبد الجواد شحادة 
 سمير محمد الكوفحي 


 حنان محمد عبدالرحمن الشمايلة 
 نهيدة عطاالله احمد قطيفان 
 وجيهه محمد عوض الرمحي 
 فاطمة عيسى مفضي البطاينة 


 كفاح حلمي راغب وهبة 
 شفيق محمد المدهون 
 رضوان أحمد يحيى الصبح 


 زهير احمد المومني 
 ربحي محمود ابونصار 
 الماظة جبريل الحموز 
منال منصور جميل الجواميس


جمال امين ابو الروس
محمود محمد حمام


انا لله و انا اليه راجعون 



 




 

 


 

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