وفيات الاثنين 28/ 8/ 2023

أنيس سليمان إبراهيم مدانات
عصمت رمزي شديد
عيسى يوسف عبيد
شلبية مرشد عثمان
جاسر سعد أيوب بطارسة
شادي هشام خليل الجواودة
حيدر محمود عبدالله جروان
عيسى سلام جمعة ابوغليون
مصطفى احمد عبدالوهاب الحلحولي
محمود يعقوب عبد الجواد شحادة
سمير محمد الكوفحي
حنان محمد عبدالرحمن الشمايلة
نهيدة عطاالله احمد قطيفان
وجيهه محمد عوض الرمحي
فاطمة عيسى مفضي البطاينة
كفاح حلمي راغب وهبة
شفيق محمد المدهون
رضوان أحمد يحيى الصبح
زهير احمد المومني
ربحي محمود ابونصار
الماظة جبريل الحموز
منال منصور جميل الجواميس
جمال امين ابو الروس
محمود محمد حمام
انا لله و انا اليه راجعون