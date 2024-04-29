الإثنين 29-04-2024
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الإثنين، 29-04-2024 06:21 ص

وفيات الاثنين 29/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فهد علي القضاة
 يوسف فائق محمود الدجاني 
 رشيد رشاد الفاخوري 
 يوسف وليد الزعزوع اضافة اعلان

 حلميه شعبان القواسمه 

 فياض شاهر ابو حمدية غيث 
 ياسر سليمان سلامه ابوركبه
 فهيمة طلال نعمان مسودة 
 سريا محمد عبد الهادي العربيد 

 محمد حافظ عارف جرار 
 محمود محمد حجاب 
 سمير فهد حنا الداؤود ( الساحوري ) 
 الياس عيسى منصور 
 أسماء حمزة الطويل 

 ليان عز الدين ابراهيم افسيسيه
 عمر محمود ابو نعمه 
 هيثم إبراهيم الوديان
 بشرى محمد عبدالفتاح زيد الكيلاني 
 محمد خالد ابوقرع 

 محمد سعدي ابو حشيش 
 حسن فراس الكفاوين 
 عائشة محمد علي صالح 
 سناء مشرف محمد الفاعوري 
 بشير (سلطان)عايد دخل الله البقاعين 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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