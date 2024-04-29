وفيات الاثنين 29/ 4/ 2024

فهد علي القضاة
يوسف فائق محمود الدجاني
رشيد رشاد الفاخوري
يوسف وليد الزعزوع اضافة اعلان
حلميه شعبان القواسمه
فياض شاهر ابو حمدية غيث
ياسر سليمان سلامه ابوركبه
فهيمة طلال نعمان مسودة
سريا محمد عبد الهادي العربيد
محمد حافظ عارف جرار
محمود محمد حجاب
سمير فهد حنا الداؤود ( الساحوري )
الياس عيسى منصور
أسماء حمزة الطويل
ليان عز الدين ابراهيم افسيسيه
عمر محمود ابو نعمه
هيثم إبراهيم الوديان
بشرى محمد عبدالفتاح زيد الكيلاني
محمد خالد ابوقرع
محمد سعدي ابو حشيش
حسن فراس الكفاوين
عائشة محمد علي صالح
سناء مشرف محمد الفاعوري
بشير (سلطان)عايد دخل الله البقاعين
انا لله و انا اليه راجعون