الإثنين 03-06-2024
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الإثنين، 03-06-2024 06:14 ص

وفيات الاثنين 3 /6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


منير محمود درويش الصرفندي 
 ايناس خالد الفقيه 
 أمل مشهور الجمل 
 آمنة ابراهيم محمد صباح الردايدة اضافة اعلان

 ميسر عواد عبداللطيف السكر 
عبدالهادي محمود الذيبة 

 مشاري عبدالرحمن ابو السمن 
 عوض حمود نصير 
 عيسى سند موسى البيروتي 
 حمده فلاح شباط الحنيطي 
 نبيل طه عبدربه العواوده 
 عماد عبدالله كته 
 حسني حسين خليل الغبابشة 

 سامر عدنان عرب الزعبي 
 سلمية مسلم أبوصعيليك 
 يوسف عيسى عبدالمجيد كعوش 
 ناديا يوسف حسن سماره 
 فيصل احمد الجبيهي 
 مطلق حسن مطلق الوخيان 
 فؤاد زياد ابو ليلى
جميلة عبد الهادي أحمد فراج
وائل عبد ربه زايد الشوابكه
خالد ابراهيم العارفه الأطرش

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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