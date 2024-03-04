وفيات الاثنين 4/ 3/ 2024

كميل نجيب عودة حداد
أيمن عبدالعزيز إبراهيم الزعاترة
امل ابرهيم مشلاوي
عمر محمد خير عمر الكلوب
يوسف جمال محمد توفيق النجداوي
زكيه محمد نصر ابو هندي
عبدالله عمر محمد وليد ظاظا
جورج أديب عيسى حداد
أديب عبدالله التاجي الفاروقي
زياد محمود نظمي عابدين
بسمة محمد الأحمد الناصر
سناء علي عبد قنديل
احمد عامر الصوص
امجد رزق عدوان
اياس فهمي المومني
عليا محمود حسونه
تسنيم احمد خليل المرعي
احمد حسين طلب لافي
كوكب فرحان حداد
عزيزة ميخائيل ابراهيم متري
صابر عبد العزيز محمد شحادة
محمد بسام أنور عبدالله الداوود
نوفه خليل مفلح اللوزي
عبدالله عقاب الترتوري
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