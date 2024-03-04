الإثنين 04-03-2024
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الإثنين، 04-03-2024 06:33 ص

وفيات الاثنين 4/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


 كميل نجيب عودة حداد
 أيمن عبدالعزيز إبراهيم الزعاترة
 امل ابرهيم مشلاوي 
 عمر محمد خير عمر الكلوب 

يوسف جمال محمد توفيق النجداوي 
 زكيه محمد نصر ابو هندي
 عبدالله عمر محمد وليد ظاظا 
 جورج أديب عيسى حداد 
 أديب عبدالله التاجي الفاروقي

زياد محمود نظمي عابدين
 بسمة محمد الأحمد الناصر 
 سناء علي عبد قنديل 
 احمد عامر الصوص 
 امجد رزق عدوان 

 اياس فهمي المومني 
 عليا محمود حسونه
 تسنيم احمد خليل المرعي 
 احمد حسين طلب لافي
 كوكب فرحان حداد 

 عزيزة ميخائيل ابراهيم متري 
 صابر عبد العزيز محمد شحادة
 محمد بسام أنور عبدالله الداوود 
 نوفه خليل مفلح اللوزي 
 عبدالله عقاب الترتوري 


انا لله و انا اليه راجعون

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