وفيات الاثنين 7 / 8 / 2023

كايد ابراهيم عبدالحق
فريدة عبدالله الجريسات
يسرى عبد ربه الشحاحدة
يوسف مطيع حطاب
عليّ رزق عارف الدرابسه
فوزية عبدالله حسن الكايد العدوان
عمر خليل ابوحماد أيمن سعود مبارك التعمري
للي ابراهيم سالم الشرايحة
غادة احمد جوابرة
نهى جميل ابراهيم الحلو
محمد حسن حمزة طوقان
تيسير مصطفى الحلواني
أمل عدنان فهمي ابو هدبه الديراباني
كليمانص شاكر السروجي
فوزيه احمد سالم الصعيدي
كادي زيد صوفان
منذر عيسى حمدان العبداللات
حياة احمد شكري شاهين
محاسن ابراهيم سليم الكرزون
فاطمة يوسف الحديدي
محمود علي الخصاونة
محمد عادل رشيد الداعور
جميلة محمود سليم علي
إنا لله وانا إليه راجعون