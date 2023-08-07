الإثنين 07-08-2023
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الإثنين، 07-08-2023 06:26 ص

وفيات الاثنين 7 / 8 / 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


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محاسن ابراهيم سليم الكرزون
فاطمة يوسف الحديدي


 محمود علي الخصاونة 
 محمد عادل رشيد الداعور


 جميلة محمود سليم علي 
إنا لله وانا إليه راجعون


 




 

 


 

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