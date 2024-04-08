الإثنين 08-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

أستراليا تكلف جنرالا متقاعدا مراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة بغزة

"الأغذية العالمي" يجدد التحذير من مجاعة شمال غزة

آلاف المدعوين لتقديم الامتحان التنافسي لوظيفة معلم - أسماء

غالبية الإسرائيليين يرون أن نتنياهو "لا يدير الحرب بنحو جيد"

خلال حملة مداهمات واسعة .. الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الخليل

إعلام مصري: تقدم المباحثات بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة بغزة

هآرتس: انسحاب الجيش من غزة بسبب الإرهاق القتالي

وفيات الاثنين 8/ 4/ 2024

أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط البرد الليلة

الإثنين، 08-04-2024 05:58 ص

وفيات الاثنين 8/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


نادية حنا جبر نينو
يسرى مصطفى الكردي
يوسف محمد سلمان الحلحولي


علي فالح السرهيد الجبور
عالية مصطفى البحلوز

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حامد سالم الجذوان
ليلى سلامه عاشور
زهير عبدالله البابا


باسل محمد عبدالعزيز
ريما عبد السالم الحبش العواملة
ألبير أيوب السروجي
محمود مصطفى حمدان


بسمة وجيه شاكر عبدالله تيم
كنان اسعد ابوحجر
محمود حسن داود عنبر
يسرا زرقان الدراويش


داود يوسف الجغامين آل الحصان
خيرية علي مصطفى الصمادي
جمال موسى عودة المبيضين


يسري عيد لافي مرجي
ابراهيم اسماعيل ابراهيم
سليمان امين الزمر


طه خليل عبد القادر أبو خضرة
 انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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