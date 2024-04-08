وفيات الاثنين 8/ 4/ 2024

نادية حنا جبر نينو
يسرى مصطفى الكردي
يوسف محمد سلمان الحلحولي
علي فالح السرهيد الجبور
عالية مصطفى البحلوز
حامد سالم الجذوان
ليلى سلامه عاشور
زهير عبدالله البابا
باسل محمد عبدالعزيز
ريما عبد السالم الحبش العواملة
ألبير أيوب السروجي
محمود مصطفى حمدان
بسمة وجيه شاكر عبدالله تيم
كنان اسعد ابوحجر
محمود حسن داود عنبر
يسرا زرقان الدراويش
داود يوسف الجغامين آل الحصان
خيرية علي مصطفى الصمادي
جمال موسى عودة المبيضين
يسري عيد لافي مرجي
ابراهيم اسماعيل ابراهيم
سليمان امين الزمر
طه خليل عبد القادر أبو خضرة
انا لله و انا اليه راجعون