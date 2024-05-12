الأحد 12-05-2024
الوكيل الاخباري
 

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع السلال الغذائية برا من الأردن إلى غزة

الطعاني: انبعاثات شمسية جديدة تصل الأرض الساعة 1 ظهرا بتوقيت الاردن

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وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال

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الأحد، 12-05-2024 06:01 ص

وفيات الاحد 12/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


انيسة عطاالله الصالح الداود
حلمي طه أحمد برغل
سلطان عوده محمد ابو طاحون
ماجد محمد سعيد ابو شخدماضافة اعلان

اعتدال عقيل مطر آل الحصان


محمود موسى قنديل العيسة
غنى احمد خالد زيدان
مازن عبدالواحد سعادة
سعد محمد جبران ديوان
مهيبة سليم عواد السمعان حتر


ماهر صبحي كرديه
محمد إياد رفيق عارف دياب
لانا خليل مجدلاوي
يوسف عبد الرحيم ( احمد) علي صالح

صلاح الدين محمد الدبس
أحمد عبدالكريم شرار
نهاد خالد محمود يوسف عودة
غالب امين عبد اللطيف الهنيدي


أركان عماد نعمان الخريسات
جنيد محمد ديب القيقي

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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