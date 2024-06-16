الأحد 16-06-2024
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الأحد، 16-06-2024 08:14 ص

وفيات الاحد 16/ 6/ 2024

انا لله


جاسر علي الزهير
عندا حسن الجبور 
 خالد يوسف يعقوب 
 سناء عبدالله أيوب اضافة اعلان

سهام صالح ابو جمعة 


 احمد خير يوسف الحارس 
 محمد إبراهيم توفيق ابراهيم 
 رؤوفه راشد رشيد ابو الهيجاء 
 احمد محمد ابو العدس الخضور 

 زهير منصور سليم بطارسة 
حسين محمد عقيل قوقزة 
 فاطمة محمد علي فريحات 
 شكري أحمد الخطيب 

 خلود صبري ابومسلم 
 علي سليم محسن العتيبي 
 احمد حامد نصار ابو يحيى 
سلوى موسى عودة المبيضين 
 نواف محمد ظاهر الزيدان 

 مصطفى محمود حسن ابوطربوش 
 أيمن صالح العميان 
عفت قاسم داود الطحاينة 
 غازيه قبلان صايل الشهوان 
 صلاح ناشد احمد ابولحية 
 محمد محمود انعيم


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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