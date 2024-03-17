الأحد 17-03-2024
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التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن

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أول شاحنات مساعدات تصل شمال غزة

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وفيات الاحد 17/ 3/ 2024

الأحد، 17-03-2024 06:04 ص

وفيات الاحد 17/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


سعيد يوسف عودة الله حداد
الين عيسى يوسف الفاخوري
جانيت ميشيل حنا خليفة
لمى نسيب عزمي طوقان

هدى عثمان ابو نوار القواسمي
محمد حسين ماهر أرخاغة
خالد حسن الزبدة
جمال ابراهيم سلامة عوض

عبدالسلام محمود مناصرة
نوفه حسين الظاهر العواملة
اسماعيل محمد صرصور
عبدالله يوسف محمد الجبالي

عبد الكريم علي السحت
سليمان حسن شعبان
موسى أحمد سالم الحراحشة
مريم عطيه احمد نجار
خالد جمال عبد الحليم العطاري
عبد الفتاح احمد فضيلة

داود صالح دغمي الزبيدي
خميس علي موسى الحاج علي
محمد عبد الحافظ حماد
حسين محمد سالم ابو عدس

بشيره عبيد بخيت الحربي
اديب ايليا حنا الدباس


انا لله وانا اليه راجعون


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