وفيات الاحد 17/ 3/ 2024

سعيد يوسف عودة الله حداد
الين عيسى يوسف الفاخوري
جانيت ميشيل حنا خليفة
لمى نسيب عزمي طوقان
هدى عثمان ابو نوار القواسمي
محمد حسين ماهر أرخاغة
خالد حسن الزبدة
جمال ابراهيم سلامة عوض
عبدالسلام محمود مناصرة
نوفه حسين الظاهر العواملة
اسماعيل محمد صرصور
عبدالله يوسف محمد الجبالي
عبد الكريم علي السحت
سليمان حسن شعبان
موسى أحمد سالم الحراحشة
مريم عطيه احمد نجار
خالد جمال عبد الحليم العطاري
عبد الفتاح احمد فضيلة
داود صالح دغمي الزبيدي
خميس علي موسى الحاج علي
محمد عبد الحافظ حماد
حسين محمد سالم ابو عدس
بشيره عبيد بخيت الحربي
اديب ايليا حنا الدباس
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