الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 06:08 ص

وفيات الاحد 18/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


اوهنس كريكور كريكوريان
ماجد فوزي جميل ابو حجة
سناء محمود العميان

فاطمة احمد الصياد
فتحي ابراهيم يوسف حمداناضافة اعلان

ابراهيم عبد الرؤوف البيطار

نجاح سلامة القريوتي
ياسمين ماجد محمد المشارقة
جمال نجيب بشارة خوري

عدنان سليمان جميل عبدالرازق
مهدي محمد احمد النجار
فايز علي مصطفى خليل حماد الاقرع

وصفي وصيف صالح النابلسي
محي الدين أمين حشيمة
رتيبة محمد جبر الاعرج

عبدالله محمود ناجي العزة
سامي مطلق الشريف
فريدة حسن عيسى شحادة
غانم باسم شحادة

عون محمد جابر العيسى الخصاونة
فريال موسى داود
سونيا الياس سليم الحلتة
نايف موسى عبدالله حسين دعامسة الديراباني

انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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