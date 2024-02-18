وفيات الاحد 18/ 2/ 2024

اوهنس كريكور كريكوريان
ماجد فوزي جميل ابو حجة
سناء محمود العميان
فاطمة احمد الصياد
فتحي ابراهيم يوسف حمداناضافة اعلان
ابراهيم عبد الرؤوف البيطار
نجاح سلامة القريوتي
ياسمين ماجد محمد المشارقة
جمال نجيب بشارة خوري
عدنان سليمان جميل عبدالرازق
مهدي محمد احمد النجار
فايز علي مصطفى خليل حماد الاقرع
وصفي وصيف صالح النابلسي
محي الدين أمين حشيمة
رتيبة محمد جبر الاعرج
عبدالله محمود ناجي العزة
سامي مطلق الشريف
فريدة حسن عيسى شحادة
غانم باسم شحادة
عون محمد جابر العيسى الخصاونة
فريال موسى داود
سونيا الياس سليم الحلتة
نايف موسى عبدالله حسين دعامسة الديراباني
انا لله وانا اليه راجعون