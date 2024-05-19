الأحد 19-05-2024
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الأحد، 19-05-2024 06:10 ص

وفيات الاحد 19/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


سلطان احمد الطوباسي 
 ناجي محمد ابو هدية 
 زينه محمد محمود الخطيب 
 عبد الجابر مصطفى التميمي اضافة اعلان

 صلاح توفيق بدر 

 رأفت حسن أبو ارشيد 
 سعيد كمال البيطار 
 راجي نور السعد حداد 
 وداد عبد الجبار مناع 
 أسامة رافع القاضي 

 حسن احمد صالح العداربة 
 تمام عيد ساري العودات 
 إسماعيل احمد عبدالرحمن عاقلة 
 شفيق خليل عليان 
 شمسية عبدالله صالح بني عامر 

 سهام حسين الخشمان الفاعوري
 سالم سليمان المساعفه العجارمة 
 جلال حافظ بسيسو 
 خالدة محمود خضر الخريشا
 قيس هاشم عبدالرحمن الحياصات 

 أمير عدنان أبو الفيلات 
 عمر محمد عبدالحليم الهزايمة 
 سمير عبدالكريم عساف 
 سليمان يوسف سالم المناصير
فهميه محمد خليل سنجق 


انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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