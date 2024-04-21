الأحد 21-04-2024
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وفيات الاحد 21/ 4/ 2024

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الأحد، 21-04-2024 06:07 ص

وفيات الاحد 21/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01



وصفية يعقوب محمد كتاو 
 حمزه نبيل موسى شلباية 
 ياسر محمد جابر الياسوري اضافة اعلان

 خوله موسى حسن الجوابره 
 محمود أحمد خليل صالح 

 عمر هيثم يحيى الكساب الدعجة 
 هدى ميخائيل عيسى الرزوق 
 ماجدة سليم مصطفى باشا الخليل 
 يوسف نعيم محمد برغل 

 جمال محمود فارس صافي 
 يوسف حماد شحاده شتيات 
 سليمان محمود سعد القصراوي 
 ربى حسين جودة 


 نداء يونس محمد اليازوري
 شهم بسام محمد وصوص 
 عبدالمجيد هاشم عبدالمجيد العرجا 
 عبدالفتاح ابراهيم عطايا 
 احمد محمد الشيخ رومي

 محمد اسحق محمد الكسابرة 
 موسى حمد مسلم العجوري 
 ناهد سليمان القريناوي 


انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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