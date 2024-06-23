الأحد 23-06-2024
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وفيات الاحد 23/ 6/ 2024

الأحد، 23-06-2024 06:31 ص

وفيات الاحد 23/ 6/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


رمزي يعقوب سليمان مطالقة
سلوى أحمد صفر هاكوز
رسمية سليمان صويص
عياش عبدالرحمن عياش
ابراهيم حسان الشوابكةاضافة اعلان


رانيا محمد عبدالعزيز رجا الشوبكي
تالا عماد عواد سليمان حتر
وصفيه يعقوب عبد الجواد شحاده
بسملة موسى الهمشري
وليد عطية العلي
نوفه عبد الرزاق العساسفة الحباشنة

سوزان نظمي الفاعوري
محمود ذيب حسنين
محمد عمر عبدالقادر الشريف
توما باسم كامل حمارنة

محمد رشيد عبد الغني القريوتي
مصطفى كامل مصطفى جابر
انعام عبد الهادي مسلم النجادا
أسمى خضر ابو حميده
عطا محمد شاويش
رامي محمد العينين

يوسف حميد حسين أبو هزيم
ريما الياس عازر
انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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