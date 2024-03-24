وفيات الاحد 24/ 3/ 2024

نصرة حمدان ابو نادي
نواف خليل فيصل ابو ليل
جمال صالح ابراهيم الفانك
زين عبد الرزاق علاء الدين طوقان
رحمه امجد سلامه العمايره
ريما إدمون داؤد ابو جضم
حسين محمد عبدالمجيد النجار
محمد درس الطريفي
منى فخري الشويكي
مصطفى سليمان ابو عزب
عمر ابراهيم محمد نصار
عبدالوهاب جميل الشريف
يوسف عودة حماد شحاده
محمد عبدالعزيز الأسمر
خليل خالد ابو حسنه كراجه
محمد يحيى محمد الكيالي
حمدة محمد ابو جودة
رحاب فوزي الصعيدي
جميله محمد الزغلوان
عواد محمد ابو حشيش
تمام سليمان العليان العليمات
فواز حامد الجماعات
سالم سلامه البستنجي
محمد احمد مفلح الحنيطي
تركية عبدالله المومني
موسى سامر عمران العجو
صبحه ابراهيم الامير
جميله احمد المزرعاوي
انا لله و انا اليه راجعون