الأحد 24-03-2024
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المملكة على موعد مع أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

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وفيات الاحد 24/ 3/ 2024

القتال يستعر في محيط مستشفى الشفاء

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تطورات التفاوض بشأن هدنة غزة

الأحد، 24-03-2024 06:05 ص

وفيات الاحد 24/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


 نصرة حمدان ابو نادي 
 نواف خليل فيصل ابو ليل 
 جمال صالح ابراهيم الفانك 


 زين عبد الرزاق علاء الدين طوقان
 رحمه امجد سلامه العمايره 
 ريما إدمون داؤد ابو جضم 
 حسين محمد عبدالمجيد النجار

  محمد درس الطريفي 
 منى فخري الشويكي 
 مصطفى سليمان ابو عزب 
 عمر ابراهيم محمد نصار

 عبدالوهاب جميل الشريف 
 يوسف عودة حماد شحاده 
 محمد عبدالعزيز الأسمر 




 خليل خالد ابو حسنه كراجه 
 محمد يحيى محمد الكيالي 
 حمدة محمد ابو جودة 
 رحاب فوزي الصعيدي 

 جميله محمد الزغلوان 
 عواد محمد ابو حشيش 

 تمام سليمان العليان العليمات 
 فواز حامد الجماعات 
 سالم سلامه البستنجي 
 محمد احمد مفلح الحنيطي 

 تركية عبدالله المومني 
 موسى سامر عمران العجو 
 صبحه ابراهيم الامير 
 جميله احمد المزرعاوي

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انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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