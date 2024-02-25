وفيات الاحد 25/ 2/ 2024

جواد زيد بسام السواعير
أحمد عبد القادر أبو زعنونه
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ناديا احمد علي الحسن الفاعوري
يوسف هاني محمد المفلح الدباس
نوري هرمز ميخا السالم
حسن سليم القرعان
خضر محمود داود
سميح محمد حمدي ابوالذهب
ميخائيل باسيل ميخائيل السوسي
عزيزة عبده المبيضين
اركان نبراس نعيم النعيمات
عبدالله شعبان الترك
جمال فارس الشرايعة
يحيى ذو الكفل أسعد أباظة
محمد عوده عبدالله منصور العثمان
نهى نايف الثّلجي حتّر
رياض هزاع محمود عطيله
صلاح الدين عمر عايد العوايشة
عبدالله احمد سليمان النعيمات
انا لله و انا اليه راجعون