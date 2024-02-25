الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في غزة

بدء الدراسة في الجامعات الرسمية للفصل الدراسي الثاني اليوم

للأردنيين .. وظائف شاغرة

البنك الدولي ينشر إطار الشراكة القطرية مع الأردن حتى عام 2029

3670 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس السبت

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة معلم - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قوات الاحتلال تقتحم نابلس

الدويري: خسائر الاحتلال المتتالية تؤكد قدرة المقاومة على مواصلة المعركة

نتنياهو يجتمع مع مجلس الحرب لبحث صفقة الأسرى واجتياح رفح

الأحد، 25-02-2024 06:10 ص

وفيات الاحد 25/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01



 جواد زيد بسام السواعير 
 أحمد عبد القادر أبو زعنونه 
 تيسير سالم كوكش اضافة اعلان

 ناديا احمد علي الحسن الفاعوري 

 يوسف هاني محمد المفلح الدباس 
 نوري هرمز ميخا السالم 
 حسن سليم القرعان 
 خضر محمود داود 

 سميح محمد حمدي ابوالذهب 
 ميخائيل باسيل ميخائيل السوسي 
 عزيزة عبده المبيضين 
 اركان نبراس نعيم النعيمات


 عبدالله شعبان الترك 
 جمال فارس الشرايعة 
 يحيى ذو الكفل أسعد أباظة
 محمد عوده عبدالله منصور العثمان 

 نهى نايف الثّلجي حتّر 
 رياض هزاع محمود عطيله 
 صلاح الدين عمر عايد العوايشة 
 عبدالله احمد سليمان النعيمات 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله

وفيات السبت 24/ 2/ 2024

22024226229899305783

وفيات الجمعة 23-2-2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 22/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 21/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الثلاثاء 20/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 19/ 2/ 2024