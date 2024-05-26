الأحد 26-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 26-05-2024 08:07 ص

وفيات الاحد 26 /5 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


محمد عبدالله موسى غانم
أمينة محمود عمير التميمي
بلال محسن سليمان السعود
قاسم عبدالرحمن كتانياضافة اعلان

احمد حسين الشريف المغرب

صبحي عبدالفتاح عبدالله ابوقياص
باسم إبراهيم الدعامسه الديرباني
يوسف عيسى فرج
عثمان محمد مصطفى حجاز
يوسف محمد محمود عيال عواد

خلدون ياسين العامودي
حازم موسى السالم صقر
عائشة علي زهرة
صبحه محمود موسى رضوان
حسنية محمود قاسم الفقهاء
جهاد محمود عبد الغفار ابو شمالة

فؤاد امين الشلبي
حليمة صالح مصطفى الجمال
ناديا جبرا عيسى صهيون
عاطف عبد العزيز البستنجي
صافية عيد ابو قمر
احمد عبدالجليل المهيرات
مصون عبد الرزاق وجيه المالكي


انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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