الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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وفيات الاحد 3/ 3/ 2024

الأحد، 03-03-2024 06:25 ص

وفيات الاحد 3/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فهيدة عبدالله الفقراء
طه محمد سلمان المقوسي
سلطان منير مصطفى خلف
فتحية محمد ابوعلي

عبداللطيف ابراهيم مصطفى السرطاوياضافة اعلان

شيماء جمعة رمضان مغامس
احمد موسى سليمان الخطيب
عبدالعزيز عبدالحفيظ ابوسنينه
فتحي محمد حسين راجحة

حفيظة عبدالله البخيت الزعبي
محمد سليمان محمد القعايدة
فايز محمد جودت القطان
قصي ضرار الداوود العواملة

ضيف الله مقبل يونس طيفور
سليمان عدنان الهمشري
نبيل احمد مصطفى الجراح
هشام موسى المحيسن
زياد شفيق الغزال






شفيق طه محمد الشيخ ياسين
يسرى عبد الفتاح ابو حلاوة
انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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