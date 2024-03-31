الأحد 31-03-2024
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الأحد، 31-03-2024 06:30 ص

وفيات الاحد 31/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


نعيم سابا عودة خوري
سميحة محمد سعيد أباظة
محمود احمد الزيات
زايد محمد علي العكور

تيسير حسين اسماعيل المصرياضافة اعلان

مصطفى حسن الحوامدة
زين عبدالكريم الخشمان
جميلة صالح رحال
عايشة عبدالله الشنيطي

حورية عبدالله عبدالرزاق العمري
فدوى عبد الرزاق أسعد
فاطمة عبداللطيف مسعود نايفة
ابراهيم نمر الجواوده
حسن ضيف الله المصري

سيف الدين محمود جابر
باسل سمير مرتضى جابر
عبدالحكيم داود الجنيدي
زكريا محمد احمد نمر
منذر حسني حجازي

حامد محمد حامد بطاش
زينب سلامة محمد شادرما
هارون عبدالرحمن سليمان القاق
دعاء عبد الفتاح النجار

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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