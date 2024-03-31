وفيات الاحد 31/ 3/ 2024

نعيم سابا عودة خوري
سميحة محمد سعيد أباظة
محمود احمد الزيات
زايد محمد علي العكور
تيسير حسين اسماعيل المصرياضافة اعلان
مصطفى حسن الحوامدة
زين عبدالكريم الخشمان
جميلة صالح رحال
عايشة عبدالله الشنيطي
حورية عبدالله عبدالرزاق العمري
فدوى عبد الرزاق أسعد
فاطمة عبداللطيف مسعود نايفة
ابراهيم نمر الجواوده
حسن ضيف الله المصري
سيف الدين محمود جابر
باسل سمير مرتضى جابر
عبدالحكيم داود الجنيدي
زكريا محمد احمد نمر
منذر حسني حجازي
حامد محمد حامد بطاش
زينب سلامة محمد شادرما
هارون عبدالرحمن سليمان القاق
دعاء عبد الفتاح النجار
انا لله و انا اليه راجعون