وفيات الاحد 5/ 5/ 2024

خالد حيدر محيي الدين عبدالشافي
سعيد عبد القادر رشيد الديراباني
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نوال علي حمد الهبارنه
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حنان احمد عبدالله الزعبي
نعمات عبدالرحيم ابوعزام
كاملة ضيف الله عوض الله ابويحيى
محمود سعيد الخالدي
احمد عواد محمد فاضل المناعسة
عمر احمد الفواعير
حسنيه محمد غيث الكسواني
الدكتور سعيد رشيد
فؤاد أبو جاموس
قزوة نصير حماد ابوغليون
خالد سالم العبابسة
انا لله و انا اليه راجعون