الأحد 05-05-2024
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الأحد، 05-05-2024 06:40 ص

وفيات الاحد 5/ 5/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


خالد حيدر محيي الدين عبدالشافي 
 سعيد عبد القادر رشيد الديراباني 
 عبدالسلام حافظ داوود القواسمياضافة اعلان

 نوال علي حمد الهبارنه 
 أحمد عبدالمجيد عبدالحميد أمين 

 احمد جهاد جلنبو 
 حسين العبد صالح ابو نصرة
 وائل سليمان طعمه جبرين 
 معتز حسين معتوق الحوراني 
 خليل عيسى اللحسه 

 علاء الدين شكري إبراهيم ناصر 
 حنان احمد عبدالله الزعبي 
 نعمات عبدالرحيم ابوعزام 
 كاملة ضيف الله عوض الله ابويحيى 
 محمود سعيد الخالدي

 احمد عواد محمد فاضل المناعسة 
 عمر احمد الفواعير 
 حسنيه محمد غيث الكسواني 
 الدكتور سعيد رشيد 
 فؤاد أبو جاموس
 قزوة نصير حماد ابوغليون 
 خالد سالم العبابسة 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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