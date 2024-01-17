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طائرة مسيرة تقصف مركبة قرب مخيم بلاطة بنابلس

الأربعاء، 17-01-2024 06:05 ص

وفيات الاربعاء 17/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


مشاعل متعب مشعل الفايز
محمد حسين عليمات
طلال محمد ظاهر الزيدان 
 احمد عبدالقادر حسن المحروق 

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 مصطفى محمد سعيفان 
 مريم حسن سليم فندي 
 جمال جميل القريني 
 نعمة عبد حسن درويش 


 ابراهيم محمد العفيفي 
 حرب سالم أبو غليون 
 محمد حمدان عيال عواد 
 رقية عبدالرحمن سعيد عبدالمجيد 
 الهام محي الدين شحادة حسونة 


 حسام توفيق الطاهر 
 جميل احمد خنيفس الدويكات 
 فريزة صبحي دروزة 
 نعمان نايف نعمان الغلاييني 
 محمد داوود حسن اللحام 
 احمد عابد بصبوص 


 حمد شهاب الصمادي 
 وصفي محمود خليفة 
 سائد بهجت احمد شلاش الشريدة 
 ياسمين محمد يوسف ابو حجلة


 مازن احمد يوسف كلبونه 
جميلة اسماعيل أبو عياش
ان كمال سليم حداد  


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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