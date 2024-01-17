وفيات الاربعاء 17/ 1/ 2024

مشاعل متعب مشعل الفايز
محمد حسين عليمات
طلال محمد ظاهر الزيدان
احمد عبدالقادر حسن المحروق
مصطفى محمد سعيفان
مريم حسن سليم فندي
جمال جميل القريني
نعمة عبد حسن درويش
ابراهيم محمد العفيفي
حرب سالم أبو غليون
محمد حمدان عيال عواد
رقية عبدالرحمن سعيد عبدالمجيد
الهام محي الدين شحادة حسونة
حسام توفيق الطاهر
جميل احمد خنيفس الدويكات
فريزة صبحي دروزة
نعمان نايف نعمان الغلاييني
محمد داوود حسن اللحام
احمد عابد بصبوص
حمد شهاب الصمادي
وصفي محمود خليفة
سائد بهجت احمد شلاش الشريدة
ياسمين محمد يوسف ابو حجلة
مازن احمد يوسف كلبونه
جميلة اسماعيل أبو عياش
ان كمال سليم حداد
انا لله و انا اليه راجعون