الأربعاء 17-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-04-2024 06:06 ص

وفيات الاربعاء 17/ 4/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


داود جورج ناصر ابوجضم 
 مروان عيسى اسحق سالم 
 سعاد فيليب ابراهيم العلم اضافة اعلان

 عمر عبدالله سمرين 
 سمية نمر زيد الكيلاني
انشراح محمد الهودلي 

 سارة عبدالفتاح النمراوي 
 ليليا جورج كارامانو 
 يحيى خليل يوسف ابو الراغب
 عيده راكد الحردان 
 طارق محمد الشرمان 

 رعد مشعل محمد التل
 فاطمة حسين العدوان 
 ثريا حسن الجريري 
 نظمية عبد العزيز محمد شحادة 
 عيد شكري منصور شاكر اخميس 
 عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح الذيبة 
 فدوى محمد عبدالله الزبن 

 سمير احمد عطالله باكير 
 محمد نضال جميل مجاهد 
 هند اسماعيل العورتاني 
 رأفت صبحي صدقة 
 محمود نعيم الحلالمة 
انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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