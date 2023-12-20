وفيات الاربعاء 20-12-2023

رائد محمود حسين حمدان
صيته سالم ابومطر
محمد خليل عقله الصمادي
عايش كريم مرار الدلابيح
فتحية سالم حيمور
هدى احمد عبد القادر ابوزور
خوله جميل ضيف الله الربضي
فريال جميل محمد يونس سمودي
عاصم طلال السلايمة
حسن عبداللطيف الصباح
ماجد جميل حمدالله الوشاح
عبدالرزاق يوسف السرحان
سمية محمد حمدان
عدنان توفيق النوباني
جميلة محمود محمود العناسوة
مريم محمد عبدالله الخشاشنة
فتحي احمد شحاده
صفية أحمد غيث الرشايدة
سليم محمود سند
هنيه محيسن الربيحات
نادرة وديع سلوم اللو
احمد محمد يوسف البراري
ابراهيم جمال الجبالي
جميلة داود ابوخلف