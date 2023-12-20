الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري: دبابة اسرائيلية أطلقت النار على رهائن إسرائيليين يوم 7 أكتوبر

وفيات الاربعاء 20-12-2023

هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

إعلان قائمة منتخب النشامى الأولية لبطولة كأس الأمم الآسيوية - أسماء

ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

بالارقام .. القسام تكشف عن حصيلة عملياتها التي نفذتها اليوم الثلاثاء

عاجل

البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

الأربعاء، 20-12-2023 12:59 ص

وفيات الاربعاء 20-12-2023

1220231661959223473528


رائد محمود حسين حمدان
صيته سالم ابومطر


محمد خليل عقله الصمادي
عايش كريم مرار الدلابيح

اضافة اعلان


فتحية سالم حيمور
هدى احمد عبد القادر ابوزور


خوله جميل ضيف الله الربضي
فريال جميل محمد يونس سمودي


عاصم طلال السلايمة
حسن عبداللطيف الصباح


ماجد جميل حمدالله الوشاح
عبدالرزاق يوسف السرحان

سمية محمد حمدان
عدنان توفيق النوباني


جميلة محمود محمود العناسوة
مريم محمد عبدالله الخشاشنة


فتحي احمد شحاده
صفية أحمد غيث الرشايدة


سليم محمود سند
هنيه محيسن الربيحات


نادرة وديع سلوم اللو
احمد محمد يوسف البراري


ابراهيم جمال الجبالي
جميلة داود ابوخلف


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202388637104199684

وفيات الثلاثاء 19-12-2023

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 18/ 12/ 2023

12202390503523663526

وفيات الاحد17-12-2023

انا لله

وفيات السبت 16/ 12/ 2023

112023248212827236988

وفيات الجمعة 15-12-2023

12202390503523663526

وفيات الخميس 14-12-2023