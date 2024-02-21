الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

3750 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الثلاثاء

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واشنطن تقول إن الحوثيين استهدفوا سفينة متجهة إلى عدن

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وفيات الاربعاء 21/ 2/ 2024

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الاحتلال يقتحم جنين واشتباكات مع المقاومة

الأربعاء، 21-02-2024 06:02 ص

وفيات الاربعاء 21/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


مريم سالم القيسي
محمد صالح حمام النبالي
رامي خالد عبدالله اصلان
سميره حسين احمد عليان

عائشه عبد السلام مصطفى بناتاضافة اعلان

غازي محمود حماد الشواهين
جمال فهيم سليم عنطبيل
فاطمة خلف عوض طشطوش

مضعان سليمان ابو صيام
أوليا حميد آدم الاسكر
حازم خالد محمود الأدهم
فضية صالح حسن صبرة الكسواني

عيسى راشد مرقة
عماد خليل الصابر
محمد حمد الزريقات
فؤاد محمود صبح الخواجا
خميس محمود احمد العوضي

فهمي ابراهيم صوالحه
سهيل عمر أبوبكر
حسين عبدالرحمن الشيخ علي نغوي
ايفا الياس مخائيل قاقيش

احمد حمود الخرابشة
 نوال عبدالرحيم الرواشدة
 احمد حسين عيد  

انا لله وانا اليه راجعون 

 




 

 


 

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