وفيات الاربعاء 23/ 8/ 2023

أميرة أيوب أرسلان حتوقاي
محمد علي عبد فرحان النعيمات
هدى سعيد سالم خطاب
سهام يوسف البستنجي
حمدة حسين ابو درويش
مروان محمد السلخدي
نزيه سليمان داود بشناق
شاهية صالح شبلي العبادي
عزام حسني خندقجي
داود هاشم عثمان الاخضر
سجاد جمال بدوي أبو سخن الديراباني
عماد محمد علي ابوليل
هداية مصطفى الحسنات
مروان داود محسن
محمد عزات السراديح
سارة فضيل العشران
براء نائل الصيداوي
علي محمد عبد ربه سالم
احمد عبدالقادر عثمان عطاطرة
عزيزة محمود قاسم ابو عواد
مثقال عبدالغني زيدان
وليد عبدالله احمد زيادة
انا لله و انا اليه راجعون