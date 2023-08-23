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الأربعاء، 23-08-2023 06:07 ص

وفيات الاربعاء 23/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


أميرة أيوب أرسلان حتوقاي 
 محمد علي عبد فرحان النعيمات 


 هدى سعيد سالم خطاب 
 سهام يوسف البستنجي 

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 حمدة حسين ابو درويش 
 مروان محمد السلخدي 
 نزيه سليمان داود بشناق 


 شاهية صالح شبلي العبادي 
 عزام حسني خندقجي 
 داود هاشم عثمان الاخضر 


 سجاد جمال بدوي أبو سخن الديراباني 
 عماد محمد علي ابوليل 
 هداية مصطفى الحسنات 


 مروان داود محسن 
 محمد عزات السراديح 
 سارة فضيل العشران 


 براء نائل الصيداوي 
 علي محمد عبد ربه سالم 
 احمد عبدالقادر عثمان عطاطرة 


 عزيزة محمود قاسم ابو عواد 
 مثقال عبدالغني زيدان 
 وليد عبدالله احمد زيادة 


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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