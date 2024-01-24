وفيات الاربعاء 24/ 1/ 2024

فهمي حسين محمد رحمة
نزاهة شكري الكيلاني
نصري جودة جحا
عباس محمد الزغاتيت الدعجة
كمال يوسف راشد شتات
ناهد عبد الرحمن الحمايدة
شحادة عزام العوايشة
عصام جبريل الجيلاني
يوسف محمود محمد العناتي
نبيل صبحي سليمان المعاني
إرغام محمد عيسى زاش
صباح صالح حسن عواد
عبد القادر احمد قزع
خوله محمد محمود المصري
محمد مصطفى حسن الكلوب
عبدالفتاح خليفه مناور الحجاحجة
اسماعيل كامل اسماعيل الماني
نبيل خليل الكاشف
هشام موسى عارف دعسان
فاطمة عبدالعزيز ذيب ابو عمر
محمد حسن العواملة
عوض محمد حمد
دلال احمد غوشة
انا لله وانا اليه راجعون