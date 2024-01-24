الأربعاء 24-01-2024
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الأربعاء، 24-01-2024 06:01 ص

وفيات الاربعاء 24/ 1/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فهمي حسين محمد رحمة
نزاهة شكري الكيلاني


نصري جودة جحا
عباس محمد الزغاتيت الدعجة
كمال يوسف راشد شتات
ناهد عبد الرحمن الحمايدة
شحادة عزام العوايشة
عصام جبريل الجيلاني

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يوسف محمود محمد العناتي
نبيل صبحي سليمان المعاني
إرغام محمد عيسى زاش
صباح صالح حسن عواد
عبد القادر احمد قزع


خوله محمد محمود المصري
محمد مصطفى حسن الكلوب 
عبدالفتاح خليفه مناور الحجاحجة
اسماعيل كامل اسماعيل الماني


نبيل خليل الكاشف
هشام موسى عارف دعسان
 فاطمة عبدالعزيز ذيب ابو عمر 
 محمد حسن العواملة 
 عوض محمد حمد 
 دلال احمد غوشة 


انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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