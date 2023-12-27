وفيات الاربعاء 27/ 12/ 2023

حسين صالح الأدهمي
بلال احمد عبدالحفيظ الحجاوي
محمود محمد فلاح الطيب
جهاد حسن يعقوب الشلبي
خيري راضي جعارة
داود محمد سالم الحمري
صلاح عبدالرحمن محمد أبوالعينين
حسين مقبل عرفات
ثائر حسن محمد اسليم
سمية محمد عبد البكيرات
كيفورك واهي كيفورك زرنكيان
ثريا محمد خضر الحشكي
فاطمه محمود يوسف الخرابشه
سلمان محمد السلمان الخزاعلة
عماد رحيب الخضور
أحمد منيزل عايش الغويري
ميسون علي رمضان حمودة
أحمد عبدالرزاق مسعد طقاطقة
عبدالله احمد محمود السنجلاوي
ودايع راغب عبد الجليل الشلبي
نبيل اسحق ابو سعد
فهيده سويلم سحيمان الكور
انا لله و انا اليه راجعون