الأربعاء 27-12-2023
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المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

الأربعاء، 27-12-2023 06:00 ص

وفيات الاربعاء 27/ 12/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


 حسين صالح الأدهمي 
 بلال احمد عبدالحفيظ الحجاوي 
 محمود محمد فلاح الطيب 
 جهاد حسن يعقوب الشلبي 

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 خيري راضي جعارة 
 داود محمد سالم الحمري 
 صلاح عبدالرحمن محمد أبوالعينين 
 حسين مقبل عرفات 


 ثائر حسن محمد اسليم 
 سمية محمد عبد البكيرات 
 كيفورك واهي كيفورك زرنكيان 
 ثريا محمد خضر الحشكي 


 فاطمه محمود يوسف الخرابشه 
 سلمان محمد السلمان الخزاعلة 
 عماد رحيب الخضور 
 أحمد منيزل عايش الغويري 


 ميسون علي رمضان حمودة 
 أحمد عبدالرزاق مسعد طقاطقة 
 عبدالله احمد محمود السنجلاوي 


 ودايع راغب عبد الجليل الشلبي 
 نبيل اسحق ابو سعد
 فهيده سويلم سحيمان الكور  

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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