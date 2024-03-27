وفيات الاربعاء 27/ 3/ 2024

سامي محمد عيسى النعامنة
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أحمد ساري غوانمه
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حياة أديب قليوبي
عايشات بورشك دارسو
اسماعيل حسن ابو بدر
نبيل عبدالكريم الكالوتي
خيرية عبد الرحيم بدوان
محمد محمود ابو سرور
احمد ابراهيم عبدالرحمن عبيدات
شفيق مصطفى حسن المومني
فاطمه موسى مسلم العنيد
انا لله و انا اليه راجعون