الأربعاء 27-03-2024
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الأربعاء، 27-03-2024 06:08 ص

وفيات الاربعاء 27/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


سامي محمد عيسى النعامنة
رعد محمد رفاعي حتاملة
عمر موسى ابو الراغب
صبيح محمد يوسف


محي الدين محمد الربابعةاضافة اعلان

أحمد عبدالكريم أحمد الجنادا
سالم محمد ابراهيم الفشيكات
حسن توفيق شحادة ابو شريف


مريم خضر ابو حليمة
جميله حسين هارون المبيضين
سميه حسين عبدالمحسن ابو عياش
رحاب راضي القيسي
مفيد خلف عواد الزعبي


وجيه قاسم محمد القاسم
احمد ماجد عودة ابو صعيليك
طلال رضا السمامعة
أحمد ساري غوانمه

ابراهيم جمال الضمور
حياة أديب قليوبي
عايشات بورشك دارسو
اسماعيل حسن ابو بدر
نبيل عبدالكريم الكالوتي
خيرية عبد الرحيم بدوان

محمد محمود ابو سرور
 احمد ابراهيم عبدالرحمن عبيدات 
 شفيق مصطفى حسن المومني
فاطمه موسى مسلم العنيد


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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