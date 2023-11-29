الأربعاء 29-11-2023
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إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

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مجلس الأمن: جلسة على مستوى وزاري بشأن فلسطين اليوم

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إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 07:15 ص

وفيات الاربعاء 29-11-2023

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صهيب يوسف محمد الجبعة
عائشة موسى محمود علي

رسمية ام رائد عزات المقدادي
محمد منصور العايش الحـيارياضافة اعلان


نواف سليم المناجعه الحويطات
نورا حسن الظاهر البطاينة

سليمان محمد الفاضل الدرادكة
جوهرة حميد باكير تسبينة

نور الشياب
ماجده عبد توبة

آمنة عيسى عبد ربه أبو عواد
نجاح ابراهيم الحراسيس

ماهر هاشم محمد عبدالله الجغبير
محمد مفلح القرعان

نضال فرج رشيد حسن
زهرية اسماعيل عيسى عبدالكريم

أحمد خليل أبو حرب
آمنة رشيد عبدالسلام عيَّاد

عائشة سعيد محمد دواس
فادية ناصر الخالدي

وفاء صالح العموش
خديجة حسن الملكاوي

فؤاد شمس الدين قشحة

 




 

 


 

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