الأربعاء 03-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي شمالي غزة

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جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي شمالي غزة

الأربعاء، 03-01-2024 05:29 ص

وفيات الاربعاء 3/ 1/ 2024

انا لله


حنيفة علي إسماعيل أباظة 
 عيدة حسن عبدالله الحاج علي الديرباني 
 سمير عيسى مراد 
 حسين رشيد الخب 
 مريم عطا ابو عشيبة

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  محمود عاطف الشويات 
 داود محمد نمر الرمحي 
 محمد يوسف الناطور 
 منى صالح سلامة الحدادين 


 عبدة شحادة زيدان المشربش 
 جوليا نعيم يعقوب اللمع 
 طلال حسين محمد قشوع 
محمود قاسم سعيد النجار 
 محمد عبدالله الفراج 
 أمنه علي ارشيد المساعيد 


 حسين احمد حسن 
 بسام عبدالكريم البلبيسي 
 مها نايل مسلم الشوابكة 
 جواب علي الرفاعي 
 محمود شعبان ابو قطيش 
 خضرة أحمد عمر هماش 


 طلال كمال نديم ورق 
 احمد ابراهيم عبدالقادر القضاه 

انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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