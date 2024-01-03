وفيات الاربعاء 3/ 1/ 2024

حنيفة علي إسماعيل أباظة
عيدة حسن عبدالله الحاج علي الديرباني
سمير عيسى مراد
حسين رشيد الخب
مريم عطا ابو عشيبة
محمود عاطف الشويات
داود محمد نمر الرمحي
محمد يوسف الناطور
منى صالح سلامة الحدادين
عبدة شحادة زيدان المشربش
جوليا نعيم يعقوب اللمع
طلال حسين محمد قشوع
محمود قاسم سعيد النجار
محمد عبدالله الفراج
أمنه علي ارشيد المساعيد
حسين احمد حسن
بسام عبدالكريم البلبيسي
مها نايل مسلم الشوابكة
جواب علي الرفاعي
محمود شعبان ابو قطيش
خضرة أحمد عمر هماش
طلال كمال نديم ورق
احمد ابراهيم عبدالقادر القضاه
انا لله و انا اليه راجعون