وفيات الاربعاء 5 /6 / 2024

منير أيوب زكريا نفش
سهام جرجس حبيب ناصر
اديل نقولا خليل قهوجي
سعاد عبد الرؤوف محمد عوده
احمد عبدالكريم احمد الدبايبةاضافة اعلان
ربيحة فتح الله دروزة
سلمان عبدالله محمد الفالح
نافز كامل الهشلمون
عامر احمد عواد العلقان العوامله
رضوان احمد العايد خريسات
عاصم زعبي جرادات
رامي مدالله مفلح الذنيبات
ليلى عبدالله العلاوي
أشرف فاروق مخلوف
عيسى فلاح عبابنة
غيداء محمد غازي ابودلو
عبد الوهاب عبد القادر خليل المصري
محمد ممدوح محمد العمري
عمر عزيز محمد سعيد ابو حجله
شيخه عيسى مصطفى النعسان
انا لله و انا اليه راجعون