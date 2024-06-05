الأربعاء 05-06-2024
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وفيات الاربعاء 5 /6 / 2024

الأربعاء، 05-06-2024 06:03 ص

وفيات الاربعاء 5 /6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


منير أيوب زكريا نفش
سهام جرجس حبيب ناصر
اديل نقولا خليل قهوجي
سعاد عبد الرؤوف محمد عوده
احمد عبدالكريم احمد الدبايبةاضافة اعلان

ربيحة فتح الله دروزة
سلمان عبدالله محمد الفالح

نافز كامل الهشلمون
عامر احمد عواد العلقان العوامله
رضوان احمد العايد خريسات
عاصم زعبي جرادات
رامي مدالله مفلح الذنيبات
ليلى عبدالله العلاوي
أشرف فاروق مخلوف

عيسى فلاح عبابنة
غيداء محمد غازي ابودلو
عبد الوهاب عبد القادر خليل المصري
محمد ممدوح محمد العمري
عمر عزيز محمد سعيد ابو حجله
شيخه عيسى مصطفى النعسان

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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