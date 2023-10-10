الثلاثاء 10-10-2023
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وفيات الثلاثاء 10/ 10/ 2023

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ارتفاع أسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

البنتاغون: على الكونغرس زيادة المساعدات لإسرائيل بعد هجوم حماس

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 280 نقطة

حماس تعلن عن وجود عشرات الأسرى الإسرائيليين لديها يحملون جنسيات ثانية

الثلاثاء، 10-10-2023 06:05 ص

وفيات الثلاثاء 10/ 10/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


منصور مصطفى منصور
خلود محمود عبدالقادر عوض
فاطمة حسني محمد ابو خديجة


نبال عطالله الطحان
عفاف طاهر ناجي الخطيب
شاكر غالب الشرابي

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وليد محمود عبدالجواد البنا
هاشم محمود عطا ضمرة
بديع اسعد صالح حماد


نعيمة عيسى السعد طاشمان
شوقي قسطندي صالح زيادة
نصري مذيب موسى حداد


ايلين قسطندي يعقوب الاسمر
انطانيوس عيسى يعقوب سكس
علي محمد علي السرسي


سمية محمد الدعمه
مهند محمد عبدالرحمن النابلسي
سهام علي ابراهيم صندوقة


سميرة يوسف ناصر
كامل الفيومي
عمار عمر عبده الشربجي
احمد خضر محمد ابو شلظم


عيسى ابراهيم خليل الصبيحي
محمد عبد الرحمن عطيه الوحيدي


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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