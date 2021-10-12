الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

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وفيات الثلاثاء 12-10-2021

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

الثلاثاء، 12-10-2021 07:33 م

وفيات الثلاثاء 12-10-2021

وفيات ٢


رقيه محمد سليم عفانة


محمد نايف سلامة


أحمد عبدالقادر العجوري


معتز ممدوح العويوي

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عدنان صالح عساف


زينب راغب ابو اصبع


تيسير ابراهيم ابو الوفا


محمد عبدالحميد العدوان


زهدي عبداللطيف القاضي


طه محمد ابو لوز


يحيى محمد يوسف النمراوي


زياد محمد ناصر الحجار


سالم محمد سعيد السوادحة


سارة علي عثمان صافية


نور ماهر الصمادي


احمد خالد القماز الخريسات


ثائر بسام العودات


محمد فلاح المومني


محمد عوض الذينات


امل خلف عمر ابو حيانة


شادي محمود خيرو الكردي


نوال صالح العمري


حسين منصور السطري


فايز سمور عواد


عبدربه احمد البستنجي


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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