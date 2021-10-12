وفيات الثلاثاء 12-10-2021

رقيه محمد سليم عفانة
محمد نايف سلامة
أحمد عبدالقادر العجوري
معتز ممدوح العويوي
عدنان صالح عساف
زينب راغب ابو اصبع
تيسير ابراهيم ابو الوفا
محمد عبدالحميد العدوان
زهدي عبداللطيف القاضي
طه محمد ابو لوز
يحيى محمد يوسف النمراوي
زياد محمد ناصر الحجار
سالم محمد سعيد السوادحة
سارة علي عثمان صافية
نور ماهر الصمادي
احمد خالد القماز الخريسات
ثائر بسام العودات
محمد فلاح المومني
محمد عوض الذينات
امل خلف عمر ابو حيانة
شادي محمود خيرو الكردي
نوال صالح العمري
حسين منصور السطري
فايز سمور عواد
عبدربه احمد البستنجي
إنا لله وإنا إليه راجعون