وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

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أكرم نصري عطالله المجالي
عائشة سالم طشطوش
تيسيرة حسن شحادة
عليان فياض مفلح الذيبة المناصير
حابس حسن علي عبيدات
نعيم محمود عبدالرحمن الزواهرة
حليمة سليمان الكايد العساف
زهير عادل الشيخ علي
شاكر عبدالكريم سلامه الفاعوري
ختام سالم دعدس العرايشي
صبري علي المصري
سالم عيسى النعيمات
فريال محمد عثمان كراجة
محمد أحمد عساف
انا لله و انا اليه راجعون