الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

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الثلاثاء، 12-03-2024 06:08 ص

وفيات الثلاثاء 12/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


امل سليم روحي شعشاعة 
 أكرم معروف الغول 
 جريس دخل الله القسوس الكرادشة اضافة اعلان

 حكمت محمد سليمان مطر 
 حمزه عمار خالد عمرو 

 عائشة عرفان آغا 
 منير عبد الكريم ابو ليلى 
 حليمه اسماعيل شنير 
 أكرم نصري عطالله المجالي

 عائشة سالم طشطوش 
 تيسيرة حسن شحادة 
 عليان فياض مفلح الذيبة المناصير 
 حابس حسن علي عبيدات

 نعيم محمود عبدالرحمن الزواهرة 
 حليمة سليمان الكايد العساف 
 زهير عادل الشيخ علي 
 شاكر عبدالكريم سلامه الفاعوري 

ختام سالم دعدس العرايشي 
 صبري علي المصري 
سالم عيسى النعيمات
فريال محمد عثمان كراجة
محمد أحمد عساف


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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