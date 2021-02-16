وفيات الثلاثاء 16/2/2021

- رائد سلمان الحيصـة
- خلف عودة المسلم الفريج الجبور
- سميرة حسن صالحة الصفـدي
- مروان عبدالله محمد بشنـاق
- انور عودة المصـري
- فواز زيدان حمدان المصالحة
- نافي داود إلياس برغوت
- تيسير عيسى رشيد طملـيه
- وداد فؤاد اسحق بركات
- مصطفى محمود عبيدالله الزينات
- باسل فريد خليفة
- صيتة توفيق ابوعرابي العدوان
- حسن مصطفى ابوالسمن الحياصات
- خالد الشيخ أحمد ابوالرب
- خالد سعود فلاح البــدارين
- امجد محمد علي طلب المساعفة
- بسام فالح الخطيب
- عيسى أحمد حجازي
- محمد خليل عبدالله ابوالحــاج
- سعيد خليل الفاعــوري
- رفعت أحمد محمــد جودة
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"