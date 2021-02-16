الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
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وفيات الثلاثاء 16/2/2021

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

النعيمي يوجه مدراء التربية لاتخاذ القرار المناسب للدوام في ظل الظروف الجوية السائدة

الارصاد : تصنيف المنخفض على انه عاصفة يعتمد على عدة عوامل

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20 الف شخص ضحايا كورونا في كندا

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الامن العام يكشف تفاصيل حادثة خطف واعتداء على شخص بالزرقاء

تحرير 2264 مخالفة لقانون الدفاع بعد إعادة الانتشار الأمني

الثلاثاء، 16-02-2021 09:05 ص

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

وفيات


- رائد سلمان الحيصـة

 

- خلف عودة المسلم الفريج الجبور

- سميرة حسن صالحة الصفـدي

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- مروان عبدالله محمد بشنـاق


- انور عودة المصـري

- فواز زيدان حمدان المصالحة

- نافي داود إلياس برغوت

- تيسير عيسى رشيد طملـيه

- وداد فؤاد اسحق بركات

- مصطفى محمود عبيدالله الزينات

- باسل فريد خليفة

- صيتة توفيق ابوعرابي العدوان

 

- حسن مصطفى ابوالسمن الحياصات


- خالد الشيخ أحمد ابوالرب

- خالد سعود فلاح البــدارين

- امجد محمد علي طلب المساعفة

- بسام فالح الخطيب

- عيسى أحمد حجازي

- محمد خليل عبدالله ابوالحــاج

- سعيد خليل الفاعــوري

 

- رفعت أحمد محمــد جودة

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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