الثلاثاء 19-12-2023
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وفيات الثلاثاء 19-12-2023

توترات البحر الأحمر تقفز بأسعار النفط أكثر من 2%

واشنطن تعلن عن قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر - أسماء الدول

الاستيطان في غزة.. أمانيّ الاحتلال للسيطرة على القطاع

الكشف عن جنسية الذين ألقي القبض عليهم من قبل الجيش

رايتس ووتش: استخدام الاحتلال الجوع كسلاح في غزة جريمة حرب

تأجيل جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة

نقابة الصحفيين تثمن دور القوات المسلحة في حماية الوطن والذود عن حياضه

الإدارة الأميركية تخشى من تداعيات موقفها من الحرب على غزة

كتائب القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في المغراقة

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واشنطن تعلن عن قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر - أسماء الدول

الثلاثاء، 19-12-2023 01:21 ص

وفيات الثلاثاء 19-12-2023

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احمد عطا كنيعان البلوي 
خليل احمد حسن سالم الروايضة


صدقي محمود عبدالوالي الطه الخصاونة
عبدالله مصطفى العيساوي الدويري

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عبلة قفطان عبدالله الازرعي


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ميسر سليمان السلامة الحــياري


عبد الحميد محمد موسى علي
عبد الهادي عبد الرحمن عبد القادر حماد
معاذ توفيق راضي الجندي


اسامه محمد يدك
دلال عبد المؤمن شفية


مسعود حسين عيسى الخطيب
سهيلة شاكر الغول


محمد سعيد قاسم شلاميش
وفيق صبحي توفيق اللهواني


بسام محمود فلاح السعايدة
عفاف محمد عثمان ابو دية


يسرى عبدالرحيم الزغير
نادر عزالدين الخطيب التميمي


خوله جميل ضيف الله الربضي
ساره محمد سلمان تيلخ

 




 

 


 

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