وفيات الثلاثاء 19-12-2023

احمد عطا كنيعان البلوي
خليل احمد حسن سالم الروايضة
صدقي محمود عبدالوالي الطه الخصاونة
عبدالله مصطفى العيساوي الدويري
عيسى سويلم سليمان النبر
عبلة قفطان عبدالله الازرعي
سليمان عيسى سلامه جبرين
ميسر سليمان السلامة الحــياري
عبد الحميد محمد موسى علي
عبد الهادي عبد الرحمن عبد القادر حماد
معاذ توفيق راضي الجندي
اسامه محمد يدك
دلال عبد المؤمن شفية
مسعود حسين عيسى الخطيب
سهيلة شاكر الغول
محمد سعيد قاسم شلاميش
وفيق صبحي توفيق اللهواني
بسام محمود فلاح السعايدة
عفاف محمد عثمان ابو دية
يسرى عبدالرحيم الزغير
نادر عزالدين الخطيب التميمي
خوله جميل ضيف الله الربضي
ساره محمد سلمان تيلخ