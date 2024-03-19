الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مناطق شهدت أمطار غزيرة فجر اليوم - أسماء

الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ و3 طائرات مسيرة باليمن

اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة

وفيات الثلاثاء 19/ 3/ 2024

آخر تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

غارات اسرائيلية على يبرود السورية

ترامب: اصبحنا دمية في يد الصين بسبب بايدن

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين في الضفة

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

الحوثي: 10 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة في اليمن

الثلاثاء، 19-03-2024 06:02 ص

وفيات الثلاثاء 19/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


نجلاء عيسى ميخائيل الميمي 
 هيثم محمد احمد درويش 
 عبدالله سليمان المومني اضافة اعلان

 ريما عبدالرحمن محمد الحياري 

 سمارة يوسف سمارة 
 حليمة سليم عدوان 
 زياد صلاح الشريف 
 تيسير صالح حمودة 
 بهية سعيد الصباغ 

 عماد يوسف سعيد تحقاخة 
 ناديا عمر خيري خمش
 نواف اكرم صايمة 
 ناصر شكري الزرو 
 مزين احمد كستيرو الايوبي 
 ضيف الله غوري الغيالين 

 عوني سعيد صبيح العجوري 
 خلود رياض عبد الفتاح الداعور 
 محمد محمود ابوزايد 
 هيام ناجي زيد الكيلاني 
 أمال جورج الخوري سليمان عماري 
 ناديا فرح عيسى حداد 

 سماهر أحمـد عبدالهادي الموازرة 
 ملك محمد عامر أبوفردة
 سمير عبدالله الهدهد 
 ينال منير إسماعيل جانبك 


انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاثنين 18/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاحد 17/ 3/ 2024

انا لله

وفيات السبت 16 -3 - 2024

32024891615658159891

وفيات الجمعة 15 -3 - 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الخميس 14/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01

وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024