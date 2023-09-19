الثلاثاء 19-09-2023
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الثلاثاء، 19-09-2023 06:08 ص

وفيات الثلاثاء 19/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


عبدالله محمد علي الناصر الشويات
حسين يوسف حسن نفاع
ثريا عباس الشيخ


سليمان مرحل الفقهاء
تيسير حسين حسن الاطرش
غفران خدام سروجي

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زكيه علي عقيل المومني
فاطمة عيد الشراب
يزن نزار إبراهيم البدوي


إنصاف سعيد الصالحي
عوض شطيط عقل السرحان
يوسف ابراهيم عليان الفيومي


حسن راشد سمور الرحاحلة
عمار محمد حسين
منى ابراهيم حمدان الرقب
خولة عيسى الكايد العتوم


عمر حسن الخطيب
عارف موسى سليمان تحغبسو
موسى علي الحاج موسى دودخ
 شاهر احمد مصطفى ارطيش 


 صالح محمود صالح خريسات 
 عبدالله محسن الهيب 
 رسمية محمد عبدالله ياسين الزق 


 مارغريت صالح عواد البقاعين
انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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