وفيات الثلاثاء 19/ 9/ 2023

عبدالله محمد علي الناصر الشويات
حسين يوسف حسن نفاع
ثريا عباس الشيخ
سليمان مرحل الفقهاء
تيسير حسين حسن الاطرش
غفران خدام سروجي
زكيه علي عقيل المومني
فاطمة عيد الشراب
يزن نزار إبراهيم البدوي
إنصاف سعيد الصالحي
عوض شطيط عقل السرحان
يوسف ابراهيم عليان الفيومي
حسن راشد سمور الرحاحلة
عمار محمد حسين
منى ابراهيم حمدان الرقب
خولة عيسى الكايد العتوم
عمر حسن الخطيب
عارف موسى سليمان تحغبسو
موسى علي الحاج موسى دودخ
شاهر احمد مصطفى ارطيش
صالح محمود صالح خريسات
عبدالله محسن الهيب
رسمية محمد عبدالله ياسين الزق
مارغريت صالح عواد البقاعين
انا لله و انا اليه راجعون