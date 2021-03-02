وفيات الثلاثاء 2/3/2021

- عمرو محمد نمر سلامة عمــرو
- أحمد محمد عبد القاسم النســور
- محمد رياض محمد الفياض العســاف
- نهى أحمد علي العقــاد
- حيدر عزت رشيد طــوران
- وليد محمد خالد عودة
- الهام أحمد فخر الدين
- اليزا كيراكوس أواديس ياغليان
- محمد موسى حسن العكور
- صالحة يوسف رويج الشرايعة
- محمد إسماعيل إبراهيم عرباش
- محمد علي محمود عبيد القدومي
- محمد أحمد الصرايرة المناصير
- سعيد محمود جابر
- عبدالمالك محمد عبدالمالك
- راضي عيسى النجار
- ذياب سلمان أحمد المصــري
- يونس شتيوي الفقيــر
- (محمد ثابت) نمر ابراهيم نبهــان
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"