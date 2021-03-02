الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
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مواطنون: إنتظار طويل للفحص المخبري لكورونا في مركز صحي وادي السير

مستشفى الامير حمزة لـ الوكيل : الانتهاء من الصيانة قريبا ونستقبل المرضى في العيادات

التربية : تعديلات على أسس النجاح والاكمال والرسوب للعام الدراسي الحالي

عمان تتزين بيومها بمناسبة مئوية الدولة الأردنية - فيديو

الناصر لـ برنامج الوكيل حول شكوى بشأن التعيين : حصل خطأ وتم الغاء التعيين

التعديل الوزاري حديث الصالونات السياسية

عام على تسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة

مواطنون يناشدون الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار حظر التجول الجزئي ليلاً

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد وجرش غداً

أسعار الذهب الثلاثاء 2/3/2021

الثلاثاء، 02-03-2021 09:15 ص

وفيات الثلاثاء 2/3/2021

وفيات


- عمرو محمد نمر سلامة عمــرو

 

- أحمد محمد عبد القاسم النســور

- محمد رياض محمد الفياض العســاف

- نهى أحمد علي العقــاد

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- حيدر عزت رشيد طــوران


- وليد محمد خالد عودة

- الهام أحمد فخر الدين

- اليزا كيراكوس أواديس ياغليان


- محمد موسى حسن العكور

- صالحة يوسف رويج الشرايعة

- محمد إسماعيل إبراهيم عرباش

- محمد علي محمود عبيد القدومي

- محمد أحمد الصرايرة المناصير

- سعيد محمود جابر

- عبدالمالك محمد عبدالمالك

- راضي عيسى النجار

- ذياب سلمان أحمد المصــري

- يونس شتيوي الفقيــر

 

- (محمد ثابت) نمر ابراهيم نبهــان

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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