الثلاثاء 02-07-2024
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اصابات بحادث سير على طريق المطار

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الثلاثاء، 02-07-2024 06:16 ص

وفيات الثلاثاء 2/ 7/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


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محمد محمود مسلم ابو سليم العجوري
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سعده علي محمد طه
عامر رسمي حامد العجل
جهاد الجعفري
فريال أحمد الحلبي

ميسر عودة سليمان الربيحات
صبري مصطفى المسعود الخريسات
اياد عزمي موسى الجولاني
سعاد محمد أشرف محمد شريف رمو
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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