الثلاثاء 20-02-2024
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الثلاثاء، 20-02-2024 06:15 ص

وفيات الثلاثاء 20/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01



عبلا جاد عيسى شداد
حسين علي هديب
دهمش حمادة الترتير

نعيم عبدالفتاح المحسيري
عادل سليم حجازيناضافة اعلان

محمد حافظ العزام
محمد محمود حسن حرزالله

فيصل محمد موسى جرادات
عزام رشاد كامل الأسير
علياء محمد خليل الياصجين
فايز محمد المجدلاوي

محمد احمد علي الدهون
عبلة حسن الصمادي
يعقوب شاكر عبدالله تيم
احمد عارف دوجان المجالي

 حياة صالح يوسف قطيشات 
 كفى محمود العبدالرحمن ابورمان 
 فاطمة عبدالكريم الملاحي 

 سهام داوود شاهين 
 محمود محمد محمود الحوامدة 
 عادل احمد العرباوي 
 بدر بلال السلعوس 
 محمد علي محمد عاليه 

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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