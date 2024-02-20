وفيات الثلاثاء 20/ 2/ 2024

عبلا جاد عيسى شداد
حسين علي هديب
دهمش حمادة الترتير
نعيم عبدالفتاح المحسيري
عادل سليم حجازيناضافة اعلان
محمد حافظ العزام
محمد محمود حسن حرزالله
فيصل محمد موسى جرادات
عزام رشاد كامل الأسير
علياء محمد خليل الياصجين
فايز محمد المجدلاوي
محمد احمد علي الدهون
عبلة حسن الصمادي
يعقوب شاكر عبدالله تيم
احمد عارف دوجان المجالي
حياة صالح يوسف قطيشات
كفى محمود العبدالرحمن ابورمان
فاطمة عبدالكريم الملاحي
سهام داوود شاهين
محمود محمد محمود الحوامدة
عادل احمد العرباوي
بدر بلال السلعوس
محمد علي محمد عاليه
انا لله و انا اليه راجعون