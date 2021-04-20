وفيات الثلاثاء 20/4/2021

- محمود محمد عثمان جودة ابوشلبك
- حسن أحمد عيـــسى المومني
- سناء فؤاد ذياب مرشد سواقد
- فهد ارشيد محمـــد العقرباوي
- شاهة سعد طاشمان
- درويش جديع السعــودي
- عوني علي السعــداوي
- زينة محمد الهمشـــري
- فاطمة سعيد ابوجبـــارة
- موسى يوسف منجد الصوري
- عيسى فلاح الحسبان العموش
- حمدي يعقوب اخميس
- خضر سرسك الشواقفة
- عبدالرزاق علي عبدالرحيم الخليلي
- محمد يوسف مفضي المومني
- سليمان جمعة كتكت
- عبدالحي ربيع عابدين
- مفلح فلاح التميمي
- يوسف نايف علي عبابنة
- وليد محمد موسى ابولبة
- نبيل محمد الخضـــري
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"