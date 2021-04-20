الثلاثاء 20-04-2021
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الاحتلال يمنع خطيب الأقصى من السفر 4 أشهر

وفيات الثلاثاء 20/4/2021

مطالبة بإلغاء الحظر الشامل

سيناريو الامتحانات النهائية في الجامعات خلال أيام

النواب .. مناقشة مشاريع قوانين اليوم

تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة

رغم الوعود الحكومية اسعار الخضار والفواكه لا تزال مرتفعة

آذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:35

شاهد بالفيديو - الحنيطي في المستشفى للاطمئنان على الضابط المصاب

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 20-04-2021 10:10 ص

وفيات الثلاثاء 20/4/2021

وفيات


- محمود محمد عثمان جودة ابوشلبك

 

- حسن أحمد عيـــسى المومني

- سناء فؤاد ذياب مرشد سواقد

- فهد ارشيد محمـــد العقرباوي

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- شاهة سعد طاشمان


- درويش جديع السعــودي

- عوني علي السعــداوي

- زينة محمد الهمشـــري

- فاطمة سعيد ابوجبـــارة

- موسى يوسف منجد الصوري

 

- عيسى فلاح الحسبان العموش


- حمدي يعقوب اخميس

- خضر سرسك الشواقفة

- عبدالرزاق علي عبدالرحيم الخليلي

- محمد يوسف مفضي المومني

- سليمان جمعة كتكت

- عبدالحي ربيع عابدين

- مفلح فلاح التميمي

- يوسف نايف علي عبابنة

- وليد محمد موسى ابولبة

 

- نبيل محمد الخضـــري

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 

 




 

 


 

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