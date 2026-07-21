07:39 ص

الوكيل الإخباري- وفيات الثلاثاء 21/07/2026 اضافة اعلان





مريم محمد جمال الصابر

فريال عبدالحميد خلف كلوب

المحافظ الاسبق صلاح فايز حامد باشا الشراري

العقيد المتقاعد فايز عواد محمد الوريكات

أمون مصطفى العمايرة

الحاجة خديجة مصطفى جبر الكسواني

ليلى غازي نوفان العدوان

الحاجة آمال جمال بدوي

أحمد وجيه إبراهيم

أحمد ابراهيم الخليل

جمال عبدالحميد المواجده

حسام الحمود

خديجه مصطفى جبر الكسواني

رسمية سليمان داغر العمايرة

رضا سليم مفضي سماوي

ريما حيدر سليم القسوس

سلامة الحريبات

شفاء محمد حسن الصلاح

ظاهر خليل العودات

عارف اعميد عودة الحويطات

عبدالكريم عادل خزام

عبدالله فؤاد الراعي

عطاف نمر ابو حسونه

علي ياسين الربيع الزعبي

عماد احمد ابو حسين

ليان أحمد الصباغ

ليلى غازي نوفان العدوان

ماري انطون فرنسيس الأعمى



إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون







