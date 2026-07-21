وفيات الثلاثاء 21-07-2026

مريم محمد جمال الصابر
فريال عبدالحميد خلف كلوب
المحافظ الاسبق صلاح فايز حامد باشا الشراري
العقيد المتقاعد فايز عواد محمد الوريكات
أمون مصطفى العمايرة
الحاجة خديجة مصطفى جبر الكسواني
ليلى غازي نوفان العدوان
الحاجة آمال جمال بدوي
أحمد وجيه إبراهيم
أحمد ابراهيم الخليل
جمال عبدالحميد المواجده
حسام الحمود
خديجه مصطفى جبر الكسواني
رسمية سليمان داغر العمايرة
رضا سليم مفضي سماوي
ريما حيدر سليم القسوس
سلامة الحريبات
شفاء محمد حسن الصلاح
ظاهر خليل العودات
عارف اعميد عودة الحويطات
عبدالكريم عادل خزام
عبدالله فؤاد الراعي
عطاف نمر ابو حسونه
علي ياسين الربيع الزعبي
عماد احمد ابو حسين
ليان أحمد الصباغ
ليلى غازي نوفان العدوان
ماري انطون فرنسيس الأعمى
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون
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