وفيات الثلاثاء 23/3/2021

- رتيبة حمدان العيسى الصلاحين
- جورجيت سليمان محيسن العكشة
- هند خالد سلامة القماز الخريسات
- عارف يوسف فاخوري
- ريا احمد ابوعابد الحياري
- سامح خالد عبدالقادر دودُخ خمش
- محمد سليمان النجداوي
- عائشه مجلي الزغول
- خلف محمد فليح الفالح العجارمه
- أحمد عبدالله عياش
- محمد عبدالرحيم الصيفي
- هشام حسن زيدان
- فايزة أحمد عيسى اشنينة
- نمر مصطفى ابوذياب
- محمود محمد مثقال المهيرات
- مريم علي حسن العدوي
- خلدون جميل عيسى سهاونه
- جودت محمد القاضي
- عيسى ابراهيم سعيد داود
- حسن يوسف الهودلي
- وحيد ابراهيم نزال
- محمود عبدالقادر مغاري
- هلال موسى المحاميد
- أحمد نهار سعيد القضاه
- بركات محمد مسعود بركات
- احمد محمد المفلح الكلوب
- اشرف جمعه الرمحي
- محمد علي العشران العجارمه
- محمد ذيب حسن ابو شمة الرمحي
- محمد إبراهيم عبدالحميد الحش
- أنس محمد سعيد شلش
- احمد خليل إبراهيم الطريني
- سعود محمد سالم الشواقفة
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"