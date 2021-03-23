الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
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89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 08:51 ص

وفيات الثلاثاء 23/3/2021

وفيات


- رتيبة حمدان العيسى الصلاحين

- جورجيت سليمان محيسن العكشة

- هند خالد سلامة القماز الخريسات

- عارف يوسف فاخوري

- ريا احمد ابوعابد الحياري

- سامح خالد عبدالقادر دودُخ خمش

- محمد سليمان النجداوي

- عائشه مجلي الزغول

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- خلف محمد فليح الفالح العجارمه


- أحمد عبدالله عياش

- محمد عبدالرحيم الصيفي

- هشام حسن زيدان

- فايزة أحمد عيسى اشنينة

- نمر مصطفى ابوذياب

- محمود محمد مثقال المهيرات

- مريم علي حسن العدوي

- خلدون جميل عيسى سهاونه

 

- جودت محمد القاضي


- عيسى ابراهيم سعيد داود

- حسن يوسف الهودلي

- وحيد ابراهيم نزال

- محمود عبدالقادر مغاري

- هلال موسى المحاميد

- أحمد نهار سعيد القضاه

- بركات محمد مسعود بركات

- احمد محمد المفلح الكلوب

- اشرف جمعه الرمحي

- محمد علي العشران العجارمه

 

- محمد ذيب حسن ابو شمة الرمحي


- محمد إبراهيم عبدالحميد الحش

- أنس محمد سعيد شلش

- احمد خليل إبراهيم الطريني

- سعود محمد سالم الشواقفة

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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